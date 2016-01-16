الزمالك يخاطب الشرطة لضم ريكو.. وينتظر الرد

تقدم الزمالك بطلب رسمي إلى إدارة نادي اتحاد الشرطة لضم لاعب الفريق صلاح ريكو، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

صلاح ريكو كان قريبا من الانضمام للزمالك في فترة سابقة، إلا أن اكتشاف كتابات مسيئة منه للنادي السابقة عطلت الصفقة، قبل أن يعتذر اللاعب عن تلك الكتابات.

ويمر اتحاد الشرطة بفترة صعبة هذا الموسم، إذ أنه يحتل المركز الـ 16 في جدول الترتيب بدون أي فوز.

وينتظر الزمالك رد الشرطة على طلب ضم صلاح ريكو خلال الفترة المقبلة سواء بالقبول أو بالرفض.

يذكر أن الزمالك سيلتقي مع اتحاد الشرطة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري، إلا أن ريكو سيغيب عن المباراة للإصابة.