النائب العام يجتمع بنظيره السويسري بالرحاب لبحث استرداد الأموال المهربة

أكد مصدر قضائي أن النائب العام، المستشار نبيل صادق، الآن، في اجتماع مع نظيره السويسري في مقر النائب العام بمدينه الرحاب، على رأس وفد مكون من المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، والمستشار هشام سمير، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني، والمستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي ومسئول ملف استرداد الأموال المهربة.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع بسبب الحصول علي حكم نهائي من محكمه النقض علي مبارك و نجليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية” والقضايا الشائكة التي تقف حائلا ضد منع مصر من استرداد أموالها المهربة من قبل نظام مبارك.