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تأجيل محاكمة متهمى «خلية الصواريخ» لجلسة 7 فبراير

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تأجيل محاكمة متهمى «خلية الصواريخ» لجلسة 7 فبراير تأجيل محاكمة متهمى «خلية الصواريخ» لجلسة 7 فبراير

محكمة جنايات الجيزة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 36 متهمًا بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ “خلية الصواريخ” ، لإتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف عديدة داخل البلاد، إلى جلسة 7 فبراير المقبل، لمرافعات الدفاع.

وأسندت النيابة، للمتهمين في القضية وعددهم 36 متهمًا، من بينهم 12 متهمًا هاربًا، عددًا من الإتهامات، على رأسها “دارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل و متفجرا، فضلًا عن الشروع فى قتل أحد الأشخاص”.

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