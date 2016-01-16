أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إندونيسيا تغلق 11 موقعًا إلكترونيًا «متطرفًا» على خلفية هجوم جاكرتا

Google+ Print
إندونيسيا تغلق 11 موقعًا إلكترونيًا «متطرفًا» على خلفية هجوم جاكرتا إندونيسيا تغلق 11 موقعًا إلكترونيًا «متطرفًا» على خلفية هجوم جاكرتا

أغلقت إندونيسيا 11 موقعا إلكترونيا «متطرفا» على الأقل وعدة حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الهجوم العنيف الذي شهدته العاصمة جاكرتا وتبناه تنظيم «داعش»، الخميس.

وأفادت صحيفة «جاكرتا جلوب» الإندونيسية، السبت، بأن السلطات وجدت عددا من الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعبر عن تأييدها للهجوم الذي أودى بحياة 7 أشخاص من بينهم 5 من المهاجمين المشتبه بهم، وإصابة نحو 30 آخرين.

وأشار مسؤول العلاقات العامة بوزارة الاتصالات الإندونيسية، إسماعيل كاويدو، إلى أنهم يراقبون العديد من المواقع الإلكترونية والشكاوى العامة في هذا الشأن.

وأضاف كاويدو أن أرسلت أيضا خطابات إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر» مطالبة بحظر أى مواد لها صلة بالتطرف فورا.

ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات الإندونيسية تعتقد بوجود ما يصل إلى 1000 شخص متعاطفين مع تنظيم «داعش» في إندونيسيا.

وتعتقد السلطات أيضا أن العقل المدبر وراء هجوم جاكرتا مواطن إندونيسي يقاتل في سوريا تحت راية تنظيم «داعش»، وقالت إنه يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ليطرح معتقداته عن التنظيم، ولإجراء اتصالات في إندونيسيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن