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إحالة سائق ميكروباص للمحاكمة بتهمة دهس فتاتين بسبب سرعته الجنونية بالسلام

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إحالة سائق ميكروباص للمحاكمة بتهمة دهس فتاتين بسبب سرعته الجنونية بالسلام إحالة سائق ميكروباص للمحاكمة بتهمة دهس فتاتين بسبب سرعته الجنونية بالسلام
أحالت نيابة السلام، برئاسة المستشار أحمد دبوس، سائق ميكروباص محبوس بتهمة القتل الخطأ بعدما دهس طالبة توفيت وزميلتها الموجودة فى المستشفى فى حالة خطرة، للمحاكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "إسلام م" كان يقود ميكروباصا بسرعة جنونية فى أحد الشوارع بمدينة السلام، وكانت المجنى عليها "ريم" وزميلتها يسيران بالشارع فصدمهما المتهم بسيارته بسبب سرعته الجنونية، وفر هاربا، إلا أن الأهالى تمكنوا من القبض عليه، وتم نقل الفتاتين إلى المستشفى، ولكن إحداهما لفظت أنفاسها الأخيرة، وتمكث الأخرى بالمستشفى فى حالة خطرة.

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مصر 365