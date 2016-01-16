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4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن مشروبات غازية أسفل عقار بأكتوبر

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4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن مشروبات غازية أسفل عقار بأكتوبر 4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن مشروبات غازية أسفل عقار بأكتوبر
سيطرت قوات الدفاع المدنى بالجيزة على حريق شب فى مخزن مشروبات غازية، أسفل عقار سكنى بالحى الرابع بمدينة السادس من أكتوبر دون وقوع أى إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بعقار سكنى بأكتوبر، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم 4 سيارات لإخماد الحريق.

وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات ومنع وصولها لباقى الطوابق السكنية بعد قيام القوات بإخلاء العقار من السكان لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء، كما تم فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع وصول الأهالى للمكان تحسبا لوقوع أى إصابات.

وتبين من خلال التحريات الأولية تفحم معظم أجزاء المخزن بالكامل، وتمت السيطرة على الحريق وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب والخسائر التى نجمت عن اشتعال النيران.

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مصر 365