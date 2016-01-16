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مسجل خطر وشقيقاه يحرقون "كشك" انتقاما من صاحبه فى الساحل

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مسجل خطر وشقيقاه يحرقون "كشك" انتقاما من صاحبه فى الساحل مسجل خطر وشقيقاه يحرقون "كشك" انتقاما من صاحبه فى الساحل
تمكن رجال مباحث قسم الساحل، من القبض على مسجل خطر وشقيقيه عقب إشعالهم النيران فى كشك بالمنطقة، بعد منع صاحبه والأهالى المسجل الذى استأجر الكشك من فتحه، بسبب اعتياده الجلوس مع العناصر الإجرامية به.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من "عبد الرحمن م ع" 29 سنة صاحب كشك كائن بشارع الورشة، بنشوب حريق بالكشك الخاص به، وتم إخماده بمعرفة الأهالى .

واتهم صاحب الكشك "محمد ص ا" 25 سنة حداد مسلح والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها القضية رقم 997 لسنة 2010م الجديدة "سرقة متنوعة"، وشقيقه "أحمد ص ا" 23 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 1269 لسنة 2014م الساحل "اغتصاب" وشقيقهما "محمود ص ا" 19 سنة عاطل.

تبين بعد الفحص، أن الكشك مستأجر للمتهم الأول، ونظرا لاعتياده مجالسة بعض ذوى السوابق فى الكشك، الأمر الذى أثار حفيظة أهالى المنطقة، فطلب المالك منه إنهاء عقد الإيجار واستعان بأهالى المنطقة لمنعه من فتح الكشك، فأضرم النيران بالكشك بالاشتراك مع شقيقيه انتقاما من المجنى عليه .

وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة انتقاما من المبلغ باستخدام زجاجة بها سائل البنزين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 313 لسنة 2016م إدارى القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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