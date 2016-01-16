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مرور الجيزة تضبط 4 آلاف مخالفة وتحجز 19 "توك توك" لمخالفتها قرار السير

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مرور الجيزة تضبط 4 آلاف مخالفة وتحجز 19 "توك توك" لمخالفتها قرار السير مرور الجيزة تضبط 4 آلاف مخالفة وتحجز 19 "توك توك" لمخالفتها قرار السير
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 4325 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها ضبط 52 مخالفات تجاوز سرعات 1650 مخالفة نموذج 125، ورصد 47 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 19 توك توك لمخالفتها قرار منع السير أعلى محاور المحافظة، و30 مخالفة لصلاحية فنية للسيارة وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

من جانبه، أكد المقدم أيمن عبد القادر مدير العلاقات العامة بالمرور، أن هناك تكثيفًا للحملات المرورية وانتشارًا للخدمات المرورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، للعمل على مراقبة حركة السيارات وإزالة أى معوقات مرورية ورصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

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مصر 365

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