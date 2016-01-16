البنتاجون يبث تسجيلا مصورا لغارة أمريكية على مخزن لأموال تنظيم "داعش"

> بثت وزارة الدفاع الأمريكية تسجيلا مصورا لغارة نفذتها طائرات أمريكية استهدفت أحد مخازن النقدية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية فى الموصل، يوم الاثنين الماضى.

التسجيل الذى بلغت مدته سبعا وأربعين ثانية يبدأ بقذيفة من أعلى تصيب مبنى فى الموصل، يعد معقلا رئيسيا للمسلحين فى الموصل، ثم قصف المبنى بعد ذلك بقنبلة تزن ألفى رطل، وقال البنتاجون إن سحب الأوراق التى شوهدت فوق موقع التفجير عقب الغارة هى لأموال نقدية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن ملايين الدولارات دمرت خلال الغارة، إلا أنه لم يعرف عددها على وجه التحديد، تعد هذه هى المرة الثانية التى تقصف فيها الطائرات الأمريكية مخازن لأموال التنظيم. وتشكل هذه الغارات إلى جانب مهاجمة موارد النفط التى يعتمد عليها المسلحون، جزءا من محاولة لاستنزاف قوة التنظيم المالية.

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