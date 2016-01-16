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السياحة السعودية: إطلاق "عمرة بلس" خلال الشهرين المقبلين

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السياحة السعودية: إطلاق "عمرة بلس" خلال الشهرين المقبلين السياحة السعودية: إطلاق "عمرة بلس" خلال الشهرين المقبلين

أعلن مصدر فى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى ، أن برنامج ''عمرة بلس''- الذى تسعى شركات العمرة إلى تفعيله مع شركات متخصصة فى الإرشاد السياحى- سيطبق خلال الشهرين المقبلين، وذلك لإتاحة الفرصة لبعض القادمين إلى السعودية بغرض أداء العمرة، للانتقال إلى مناطق محددة لقضاء بعض الوقت للإطلاع على المواقع السياحية والأثرية.

وقال المهندس عبد العزيز الحسين مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى فى منطقة الرياض لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن برنامج "عمرة بلس" فى مراحله الأخيرة تمهيدا لتطبيقه. . مشيرا إلى أنه بقى عليه بعض الإجراءات، بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية، وأفاد الحسين بأن البرنامج سيسهم فى رفع السياحة، والتعرف على المعالم الأثرية والمناطق فى السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج الذى تسعى شركات العمرة إلى تفعيله مع شركات متخصصة فى الإرشاد السياحى، يحقق رغبات نسبة كبيرة من المعتمرين فى زيارة بعض المواقع الأثرية والتراثية والمعالم الدينية فى مكة المكرمة، وتلك الأخرى الواقعة فى مناطق عدة فى المملكة.
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