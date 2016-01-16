"الصحة" تضخ مليونا و300 ألف جرعة من مصل علاج الأنفلونزا بالأسواق

أكد الدكتور نبيل الببلاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأمصال واللقاحات "فاكسيرا"، ضخ مليون و300 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا فى الأسواق، ومتبقى منها 170 ألف جرعة بالمخازن.

وأضاف "الببلاوى"، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، ضرورة رفع وعى المواطنين لأخذ التطعيمات خاصة الفئات الأكثر خطورة، مشيرا إلى أنها تقى من مرض الأنفلونزا بنسبة 80%، موضحا توفير خط ساخن برقم 105 للاستفسار عن كيفية علاج الأنفلونزا.

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