دفاع "مرسى" بقضية "إهانة القضاء" يطالب بإدخال ملابس شتوية لموكله

تواصل محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وحضر الخبير المنتدب من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقدم الأحراز والتقرير المودع بشأن الأحراز التى تم تفريغها، وقال القاضى لأعضاء هيئة الدفاع إن المحكمة لم تشاهد الأسطوانات والجميع يبدى ملاحظاته فى مذكرة مقدمة للمحكمة، واعترض المحامى محمد الدماطى قائلا "إن المتهمين لابد أن يروا الأحراز والتهم المنسوبة إليهم".

وقال خالد سليمان محامى توفيق عكاشة، إنه قدم أسطوانات تبدى رائ المتهم فى القضاء المصرى، وطلب المتهم عصام سلطان الحديث للمحكمة، وأكد ذلك محمد الدماطى محامى المتهم ليستأذن المحكمة فى سماع حديث المتهمين، مؤكدا أن اللائحة التى ضمت يجب أن نطلع عليها، وطلب نسخة من الفلاشة الخاصة بأحراز المتهمين، وطلب زيارة للمتهم محمد مرسى، قائلا "إن الملابس الشتوية عنه، وأنه أحضر معه حقيبة لادخالها إلى المتهم، مطالبا بتمكين المتهم من الحديث للمحكمة، ولقاء الدفاع.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

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بدء محاكمة مرسى و24 آخرين فى قضية إهانة القضاء

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