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ارتفاع عدد مصابى أتوبيس مطوبس لـ21 طالبا ومعلما بكفر الشيخ

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ارتفاع عدد مصابى أتوبيس مطوبس لـ21 طالبا ومعلما بكفر الشيخ ارتفاع عدد مصابى أتوبيس مطوبس لـ21 طالبا ومعلما بكفر الشيخ
ارتفع عدد المصابين من المعلمين والطلاب بحادث انقلاب أتوبيس مطوبس لـ21 مصابا، منهم 14معلما ومعلمة و7 طلاب، وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد العام وتحويل حالة للمستشفى الجامعى بالإسكندرية وحالة موجودة بمستشفى مطوبس المركزى.

وقالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 21 من المدرسين والطلاب بالمدرسة الثانوية التجارية المشتركة بأبوخشبة التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ أصيبوا فى انقلاب أتوبيس بهم كانوا يستقلونه فى طريقهم لأداء أول امتحانات الفصل الدراسى الأول، لاصطدام سيارة بالأتوبيس، مما أدى لانقلابه، وهرعت سيارات الإسعاف وتم نقل الطلاب والمعلمين لمستشفى مطوبس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية، وأنها تتابع حالة الطلاب والمدرسين المصابين فى الحادث، وأنها أوفدت مدير الإدارة التعليمية لمتابعة الطلاب والمعلمين .

وأكد على عبد الستار رئيس مجلس مدينة مطوبس، أنه متواجد بمستشفى رشيد العام ليتابع حالة الطلاب والمدرسين المصابين بإصابات سطحية خدمات وخدوش .


>ـ إصابة 16 معلما وطالبا فى انقلاب أتوبيس أثناء ذهابهم للامتحانات بكفر الشيخ
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