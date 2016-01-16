"الصحة": لا يوجد وباء أنفلونزا فى مصر ومعدلات الإصابة طبيعية

أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن الأنفلونزا الموسمية 3 أنواع، مشيرا إلى أن الموجودة حاليا نتيجة نوع h1n1 .

وقال قنديل، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم السبت، بالمركز القومى للتدريب بالعباسية حول موقف الوزارة من الأنفلونزا، إنه لا يوجد وباء أنفلونزا فى مصر، مؤكدا أن إصابات الأنفلونزا بنفس معدلات الأعوام السابقة .

وأضاف عمرو قنديل أهمية التطعيم ضد الأنفلونزا للوقاية من المرض وخاصة فى الفئات العالية الخطورة، مشيرا إلى أن الفريق الطبى بوزارة الصحة تم تطعيمه ضدد الأنفلونزا مجانا .

وأشار عمرو قنديل، إلى أن المعامل المركزية بالوزارة، لديها القدرة على اكتشاف الأنواع الجينية للفيروسات، لافتا إلى أن أى مريض يصاب بالأنفلونزا، عليه اللجوء للطبيب بشكل عاجل والتزام البيت حتى الشفاء.

وتابع: أنه تم تخصيص خط ساخن برقم 105 للتوعية بخطورة الأنفلونزا وآليات مواجهتها، مشيرا إلى أن عدد الحالات المشتبه فى إصابتها بأنفلونزا الطيور 1037 حالة حتى الآن فى جميع أنحاء الجمهورية.