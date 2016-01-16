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«الزراعة» تقدم حزمة تسهيلات لمربى الماشية لإحياء مشروع «البتلو»

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«الزراعة» تقدم حزمة تسهيلات لمربى الماشية لإحياء مشروع «البتلو» «الزراعة» تقدم حزمة تسهيلات لمربى الماشية لإحياء مشروع «البتلو»

رؤوس الماشية – ارشيفية

تواصل وزارة الزاعة ممثلة فى قطاع الثروة الحيوانية والداجنة ، تقديم حزمة من التسهيلات لمربى الماشية لإحياء مشروع “البتلو” وتطبيق حظر الذبح لزياد الانتاج من اللحوم الحمراء والحد من الاستيراد لسد الفجوة ،من خلال زيادة حجم تمويل المشروع ،وتفعيل صندوق التأمين على الماشية ،وتوفير قروضاً للمزارعين والمربيين بفوائد لا تزيد عن 7% لدعم المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيوانى.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة،أن وزارة الزراعة تواصل توفير كافة الحوافز والبدائل اللازمة لإقناع المربين وتشجيعهم على الحفاظ على صغار “البتلو” وعدم ذبح الاناث حتى تبلغ السن القانونية عامان،و250 كيلو جراما على الاقل ومنح قروض بدون أى رسوم بفائدة 7% مقابل كل عجل بتلو يتم تربيته وبدون الضمان الشخصى.

وأكد المصدر،أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقوم حاليا بتحصين العجول البتلو ضد جميع الامراض الوبائية بدون مقابل،إضافة الى التامين من داخل القرض ضد النفوق والسرقة والحريق وخيانة الأمانة، وإطلاق حملات إرشادية لتوعية المربين بأساليب التربية السليمة واستخدام بدائل حليب محلية لرضاعة العجول .

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