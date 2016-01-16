فتحي مبروك لـ في الجول عن: مواجهة الزمالك وتأثير سباعية الأهلي.. وغياب ريكو

"لا يوجد استعداد مختلف هي مباراة مثل أي مباراة أخرى" هكذا تحدث فتحي مبروك المدير الفني لاتحاد الشرطة عن مواجهة الزمالك المرتقبة يوم السبت في الدوري المصري الممتاز.

ويدخل اتحاد الشرطة الذي فشل في الفوز بمباراة واحدة هذا الموسم لقاء الزمالك الذي يقام بملعب بتروسبورت في الجولة 14 وهو يسعى للابتعاد عن منطقة الهبوط.

ويحتل الشرطة المركز الـ16 برصيد ثماني نقاط من 12 مباراة خاضها.

فيما يأتي الزمالك في المركز الخامس برصيد 24 نقطة بعد خوضه لـ11 مباراة.

كيف تخوض المباراة

وتحدث فتحي مبروك لـFilGoal.com قائلا:"نستعد للمباراة كأي مباراة أخرى لا يوجد استعداد مختلف".

وأكمل"نلاعب فريق بطل الموسم الماضي ويضم العديد من العناصر المميزة الذين يستطيعون إحداث الفارق في أي وقت".

وتابع"أخوض المباراة وأنا أعلم إمكانيات الزمالك جيدا، وسوف ألعب في حدود إمكانياتي".

وعن هل سيلجأ لأسلوب دفاعي في اللقاء علق"لا أستطيع كشف خطتي، لكن درست الزمالك جيدا".

وأكد"في الوقت ذاته غياب صلاح ريكو سيكون مؤثر، وخالد الغندور أيضا".

الفارق بين الأهلي والزمالك

وعن الفارق بين الأهلي والزمالك واصل مبروك حديثه"لا يوجد أي فوارق والفريقين أبطال بدون أدنى شك".

وتابع"الفريقان لديهما العديد من الحلول الفردية ويتميزان بالأداء الجماعي الجيد في الوقت ذاته".

وأردف"أتمنى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لنبتعد عن منطقة الهبوط".

تأثير سباعية الأهلي

وبسؤال مبروك عن إذا ما كان فريقه مازال يعاني من الهزيمة أمام الأهلي بسبعة أهداف لثلاثة علق"هذه مباراة وانتهت".

وواصل"لقد خسرت ثلاث نقاط فقط سواء كان ذلك بسبعة أهداف أو ثمانية".

وشدد"الآن تركيزنا كله منصب على تحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك".

ميدو ومفاتيح لعب الزمالك

في الوقت ذاته يرى مبروك أن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك صنع الفارق مع الفريق خاصة بعد فوزه في أول مباراتين.

وأضاف"ميدو حقق نتائج إيجابية وهناك فارق بدني وفني ملموس وواضح للجميع في الزمالك منذ توليه المسؤولية".

وأكمل"هذا بالإضافة للجانب المعنوي وهو أمر ظاهر بشكل واضح على اللاعبين".

وتابع"لا أستطيع تحديد لاعب معين فكل لاعبي الزمالك مفاتيح لعب قوية".

وأوضح"لا يمكن أن أقول سوف أراقب أيمن حفني وأترك باسم مرسي أو أركز مع شيكابالا وأنسى كهربا".

وأتم"كل لاعبي الزمالك كبار ومميزين للغاية ويشكلون خطورة على فريقي".