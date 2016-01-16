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الأهلي لـ في الجول: حسام غالي لن يلحق بمباراة الإسماعيلي

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الأهلي لـ في الجول: حسام غالي لن يلحق بمباراة الإسماعيلي الأهلي لـ في الجول: حسام غالي لن يلحق بمباراة الإسماعيلي

استبعد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إمكانية لحاق قائد الفريق حسام غالي بمباراة الإسماعيلي المقبلة في بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبلة، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لـ FilGoal.com: "حسام غالي يعاني إجهاد قوي في العضلة الأمامية".

وأضاف "من المستحيل أن يلحق بالمباراة المقبلة أمام الإسماعيلي لأنه مازال مصابا، لكنه قد يلحق بالمباراة التالية".

وكان غالي قد خرج مصابا من مباراة الأهلي الأخيرة أمام الداخلية، ليتأكد غيابه عن مباراة القمة أمام الإسماعيلي.

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