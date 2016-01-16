خبير عالمى يتوصل لنظام غذائى لعلاج مرض السكر نهائياً خلال 8 أسابيع

كشف البريطانى مايكل موسلى خبير التغذية العالمى، وصاحب نظام الرجيم الشهير المعروف باسم " رجيم الصيام أو 5-2" أنه من الممكن هزيمة مرض السكر نهائياً بالاعتماد على الوسائل الطبيعية واتباع حمية غذائية مشددة، وهو ما يعد بشرى سارة لحوالى 400 مليون مريض سكر فى العالم، منهم 7.5 مليون داخل مصر

وأكد موسلى أنه توصل إلى هذه النتائج المبشرة بسبب خبرته الطويلة فى مجال التغذية وبعد العديد من الدراسات والأبحاث التى أجراها وتابعها على مدار العقود الماضية، وجعلته يؤمن بإمكانية هزيمة مرض السكر من النوع الثانى دون الحاجة للأدوية، وذلك حسبما نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأوضح أن أحد الأبحاث التى أشرف عليها باحثون من جامعة نيوكاسل الإنجليزية ونشرت مؤخراً أكدت أنه من الممكن علاج مرض السكر نهائياً باتباع حمية غذائية مشددة قليلة السعرات الحرارية، تحتوى فقط على 800 كالورى خلال اليوم، أى أقل من نصف السعرات الحرارية المسموح بتناولها خلال اليوم، وذلك حسبما أظهرت نتائج التجارب التى أجريت على 11 مريضاً بالسكر.

وكشفت النتائج أن مرضى السكر فقدوا خلال الأسبوع الأول حوالى 4 كيلو جرامات، وأكد غالبيتهم أن هذه الحمية سهلة ويمكن إتباعها دون مشاكل، كما أن حدة الشعور بالجوع اختفت تماماً خلال 48 ساعة.

وبعد مرور 8 أسابيع، كان متوسط الكيلوجرامات التى فقدها المرضى المشاركون فى الدراسة حوالب 15 كجم، وقل محيط خصرهم بمعدل 5 بوصات، أى حوالى 12.7 سنتيمتر.

الأمر المثير أيضاً والذى كان بمثابة المفاجأة بالنسبة للباحثين، هو أن مستويات السكر بالدم لدى بعض مرضى السكر قد عادت إلى طبيعتها بنهاية الدراسة، وكأن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا مرضى سكر، على حد قول التقرير، وكما توقف بعض المرضى عن تناول الأدوية تماماً.

وفسر الباحثون فاعلية هذا النظام الغذائى فى مكافحة السكر، مشيرين أنه يرجع إلى قدرته على حرق الدهون المتراكمة بالبنكرياس والكبد، والتى تعوق إفراز هرمون الأنسولين.

ويتابع خبير التغذية الشهير:"كشفت دراسة أخرى نشرت منذ 4 شهور تقريباً أن إحدى الحميات الغذائية المشددة قد ساهمت فى إعادة تركيزات الجلوكوز بالدم إلى مستواها الطبيعى بدون أدوية لدى 87% من مرضى السكر الذين خضعوا للدراسة ولم تتعد فترة إصابتهم بالمرض 4 سنوات، بينما قلت النسبة لتصل إلى 50% فقط بين الأشخاص الذين تجاوزت فترة إصابتهم بالمرض المزمن 8 سنوات.

وحذر د. موسلى فى الوقت نفسه من اتباع حمية غذائية قليلة الدهون، مؤكداً أنها تتسبب فى جعلنا أكثر سمنة وتعزز من الشعور بالجوع وتزيد من تراكم الدهون بالأعضاء الداخلية، بل ينصح بتقليل الأطعمة الغنية بالسكر والدهون، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات.

جدير بالذكر أن العديد من الأبحاث قد أكدت إمكانية هزيمة مرض السكر والسيطرة على مستويات الجلوكوز بالدم حال اتباع حمية غذائية مشددة فقط ودون الحاجة للعقاقير الدوائية، وكما حذرت أبحاث أخرى من اتباع الحميات الغذائية قليلة الدهون.

وأخير كشف مؤتمر السمنة العالمى الذى انعقد منذ أسابيع فى كندا أنه يمكن علاج مرض السكر من النوع الثانى نهائياً حال إزالة جرام واحد من الدهون داخل البنكرياس، وحدث ذلك بعد خضوع مرضى السكر لجراحة إنقاص الوزن.

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