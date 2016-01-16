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دراسة: قلة النوم فى الشيخوخة مرتبط بتصلب شرايين المخ

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دراسة: قلة النوم فى الشيخوخة مرتبط بتصلب شرايين المخ دراسة: قلة النوم فى الشيخوخة مرتبط بتصلب شرايين المخ
أظهرت دراسة طبية حديثة ارتباط سوء نوعية نمط النوم لدى المسنين وتصلب الشرايين الأكثر حدة وسماكة شرايين المخ، لتصبح عبئا أكبر وعائقا على أنسجة المخ.

وحذرت الدراسة من أن هذه الحالة قد تسهم فى زيادة مخاطر الجلطات الدماغية، فضلا عن ضعف القدرات الإدراكية بين كبار السن.

وقال أندرو ليم أستاذ مساعد فى جامعة تورنتو الكندية والمشرف على تطوير الأبحاث، إن أشكال إصابات المخ التى توصلنا إليها تسهم بصورة كبيرة فى خطر الإصابة بجلطات المخ، وبالتالى ضعف الإدراك والحركة التقدمية المزمنة.

وشدد الباحثون على أن مراقبة النوم تعد من الوسائل الفعالة لمراقبة ما إذا كان كبار السن عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية أم لا.

وكشفت الدراسة أن زيادة تجزئة النوم مرتبط بارتفاع احتمالات بنسبة 27% من تصلب الشرايين فى المخ بين كبار السن.
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