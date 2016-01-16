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لو تساقط الشعر وراثة فى عيلتك.. كل سلمون ومكسرات كتير

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لو تساقط الشعر وراثة فى عيلتك.. كل سلمون ومكسرات كتير لو تساقط الشعر وراثة فى عيلتك.. كل سلمون ومكسرات كتير
يخشى كثيرون من تساقط الشعر، وينتابهم الذعر مع بداية فقدان مظهرهم الأنيق أثناء التقدم فى العمر، ويكون الخوف هستيريّا عند من لديهم استعداد وراثى بمعنى إصابة أحد أبويه بالصلع أو الشعر الخفيف للغاية.

ويوضح الدكتور أيمن محمد، أخصائى الأمراض الجلدية، أن سقوط الشعر من أكثر الأعراض إزعاجا، مشيرا إلى أنه يرجع لكثير من العوامل وإن بقى العامل الوارثى فى المقدمة فالابن أو البنت ترث طبيعة الشعر من والديها أو أحدهما من حيث اللون والثقل والنمو والكثافة.

وينصح الدكتور أيمن بأمور: لو نفذها الإنسان لآخر ربما سقوط الشعر الوراثى تدريجيا، والمحافظة أطول فترة ممكنة على نضارته ونموه، ومن أهم هذه النصائح الإكثار من تناول المكسرات التى تحوى نسبة عالية من العناصر المهمة، وكذلك اللب الأبيض والشيكولاتة الداكنة الأصلية الخالية من السكر والأسماك الغنية بالأوميجا كالسلمون مع تناول الزيت الحار والطهى بزيوت عباد الشمس، والابتعاد عن الزيوت الأخرى والسمن.

كما تتضمن قائمة النصائح تجنب الأطعمة المعلبة والمحفوظة، والغنية بمكسبات الطعم والرائحة التى يقبل الأطفال على تناولها.

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مصر 365