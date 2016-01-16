رائحة مميزة فى البول تظهر احتمالات الإصابة بالزهايمر

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن رائحة معينة فى بول الإنسان يمكن أن تظهر احتمالات إصابته بالزهايمر من عدمه.

وقال القائمون على الدراسة إن رائحة مميزة تظهر فى البول مباشرة قبل حدوث تغييرات فى المخ نتيجة للخرف الذى يعد الزهايمر أحد أكثر أشكاله شيوعا بين كبار السن.

وأوضح الباحثون، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، أن تحديد هذه العلامة المميزة للإصابة بالزهايمر يمكن أن يساعد الأطباء فى تشخيص المرض قبل تدهور المخ بالكامل، كما أن هذا الأمر قد يمهد الطريق أيضا أمام تطوير أدوية جديدة تبطىء تطور المرض.

وأضاف الباحثون أن دراستهم قدمت أدلة على أن تغيرا فى رائحة البول قد يكون دليلا على بدء تغير صفات المخ بسبب الإصابة بالزهايمر الذى يؤثر على نحو 1ر5 مليون أمريكى فوق سن الـ65.

ولفت الباحثون إلى أنه رغم عدم القدرة حتى الآن على وقف تطور هذا المرض، فإن تشخيصا دقيقا ومبكرا له قد يمنح المرضى مساحة للتخطيط للمستقبل والتكيف مع الأعراض.