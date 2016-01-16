14 ألفا و797 تلميذا يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية بـ"أزهر سوهاج"

أكد محمد جاد محمد، مدير التعليم الابتدائى بمنطقة سوهاج الأزهرية لـ"اليوم السابع"، أن 14 ألفا و797 تلميذا وتلميذة يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية "الصف السادس" داخل 247 لجنة بـ269 معهدا على مستوى المحافظة.

وأوضح علاء زيدان، مدير العلاقات العامة بمنطقة سوهاج الأزهرية، أن فضيلة الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، يتفقد الان كافة أعمال الامتحانات باللجان على مستوى المحافظة، للوقوف على أى مشكلات قد تحدث والعمل على حلها داخل اللجان، بالإضافة إلى التأكد من سلامة الكنترولات وتواجد أمن المعاهد على الأبواب، بالإضافة إلى التواجد الشرطى لتأمين حركة سير التلاميذ من وإلى اللجان.