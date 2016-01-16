وفد مديرية أمن الأقصر يزور مستشفى 57357 فى طيبة لتقديم الدعم المعنوى للعمال

يزور وفد من مديرية أمن الأقصر، اليوم السبت، مقر العمل بمستشفى شفاء الأورمان 57357 بمدينة طيبة، لتقديم الدعم المعنوى اللازم للعاملين فى إنهاء التشطيبات اللازمة للمستشفى خلال أسرع وقت، لافتتاحها فى الموعد المحدد بشهر مارس المقبل.

من جانبه أكد مصطفى زمزم، المستشار الإعلامى لمستشفى شفاء الأورمان الجديدة، أن المديرية تنظم زيارة للعشرات من ضباط الأمن للوقوف على العمل بالمستشفى والمساعدة فى دعمها مستقبلاً.

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