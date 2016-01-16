أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وفد مديرية أمن الأقصر يزور مستشفى 57357 فى طيبة لتقديم الدعم المعنوى للعمال

Google+ Print
وفد مديرية أمن الأقصر يزور مستشفى 57357 فى طيبة لتقديم الدعم المعنوى للعمال وفد مديرية أمن الأقصر يزور مستشفى 57357 فى طيبة لتقديم الدعم المعنوى للعمال
يزور وفد من مديرية أمن الأقصر، اليوم السبت، مقر العمل بمستشفى شفاء الأورمان 57357 بمدينة طيبة، لتقديم الدعم المعنوى اللازم للعاملين فى إنهاء التشطيبات اللازمة للمستشفى خلال أسرع وقت، لافتتاحها فى الموعد المحدد بشهر مارس المقبل.

من جانبه أكد مصطفى زمزم، المستشار الإعلامى لمستشفى شفاء الأورمان الجديدة، أن المديرية تنظم زيارة للعشرات من ضباط الأمن للوقوف على العمل بالمستشفى والمساعدة فى دعمها مستقبلاً.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365