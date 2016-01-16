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التحقيق مع السائقين المتسببين فى مصرع7 وإصابة 13فى حادث "مقطورة المنيب"

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التحقيق مع السائقين المتسببين فى مصرع7 وإصابة 13فى حادث "مقطورة المنيب" التحقيق مع السائقين المتسببين فى مصرع7 وإصابة 13فى حادث "مقطورة المنيب"
تباشر نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار محمود عابدين رئيس النيابة، التحقيق مع سائق المقطورة وسائق سيارة نقل، اللذان تم ضبطهما على أثر حادث انقلاب مقطورة من أعلى الطريق الدائرى على موقف سيارات الصعيد بالمنيب، ما تسبب فى مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

كما أمرت النيابة بدفن وتشريح جثث الضحايا الـ 7 الذين لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب مقطورة سيارة نقل من أعلى الطريق الدائرى على موقف سيارات ميكروباص الصعيد بالمنيب، وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعى حول الوفاة للوقوف على ظروفها وملابساته.

كذلك أمرت النيابة بالتحفظ على المقطورة و عرضها على الخبراء الفنيين لفحصها، وانتداب فريق من المعمل الجنائى لمعاينة موقع الحادث ورفع الأدلة الجنائية، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها كما طلبت تقرير المعمل الجنائى.

وكان 7 أشخاص قد لقوا مصرعهم، وأصيب 13 آخرين، جراء سقوط مقطورة سيارة نقل من أعلى الطريق الدائرى، على موقف سيارات ميكروباص الصعيد بمنطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين لمستشفيات الهرم وأم المصريين، ونقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى أم المصريين.

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مصر 365