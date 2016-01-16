أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصر تتسلم رئاسة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

Google+ Print
مصر تتسلم رئاسة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مصر تتسلم رئاسة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء

تشارك اليوم السبت، بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، فى اجتماعات الدورة السادسة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة والمعروفة باسم “أرينا” والتى تبدأ فعالياتها فى دولة الإمارات الشقيقة اليوم ولمدة 3 أيام.

ومن المقرر أن تتسلم مصر، اليوم، رئاسة الدورة السادسة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ولمدة عام من اليابان التى ترأست الدورة الخامسة للجمعية، كما سيلقي وزير الكهرباء، كلمة مصر اليوم يرصد خلالها المحاور التى تركز عليها مصر خلال رئاستها للدورة الجديدة.

وستعرض شاكر، الإجراءات التى اتخذتها مصر على مدى العامين الماضيين لنشر الطاقات الجديدة والمتجددة والتى أفرزت مشروعات جديدة يجرى تنفيذها حاليًا بمعرفة القطاع .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر