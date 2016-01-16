مصر تتسلم رئاسة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

تشارك مصر اليوم السبت، بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، فى اجتماعات الدورة السادسة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة والمعروفة باسم “أرينا” والتى تبدأ فعالياتها فى دولة الإمارات الشقيقة اليوم ولمدة 3 أيام.

ومن المقرر أن تتسلم مصر، اليوم، رئاسة الدورة السادسة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ولمدة عام من اليابان التى ترأست الدورة الخامسة للجمعية، كما سيلقي وزير الكهرباء، كلمة مصر اليوم يرصد خلالها المحاور التى تركز عليها مصر خلال رئاستها للدورة الجديدة.

وستعرض شاكر، الإجراءات التى اتخذتها مصر على مدى العامين الماضيين لنشر الطاقات الجديدة والمتجددة والتى أفرزت مشروعات جديدة يجرى تنفيذها حاليًا بمعرفة القطاع .