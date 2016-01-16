صور| الملكة رانيا ترد على ما نشرته «شارلي إبدو» عن الطفل إيلان بكاريكاتير

نشرت الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، كاريكاتير ردا على ما نشرته صحيفة شارلي ابدو الفرنسية عن اللاجئ السوري الطفل إيلان الكردي ذو الثلاث سنوات، والذي وجدت جثته على شواطئ تركيا في سبتمبر الماضي بعد محاولة يائسة للوصول الى اليونان.

وكتبت الملكة رانيا عليه : “كان من الممكن ان يصبح إيلان طبيبا او معلما او ابا حنونا.” وتم تنفيذ فكرة جلالتها من قبل فنان الكريكاتير الأردني اسامة حجاج.

وكانت صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية نشرت رسما كاريكاتيريا بعنوان “المهاجرون”، وصف إيلان بأنه كان سيصبح متحرشاً بالنساء الألمانيات إذا لم يمت، وذلك بعد اعتداءات جنسية وقعت في مدينة كولونيا الألمانية ليلة رأس السنة.