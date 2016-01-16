"أمن الجيزة" تداهم البؤر الإجرامية ويضبط 10 أسلحة و34 قضية مخدرات

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لتطهير عدة بؤر إجرامية بالمحافظة وضبط حائزى الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة، حيث تم ضبط 10 أسلحة نارية و34 قضية مخدرات.

كما أسفرت الحملة التى قادها اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، عن تنفيذ 1750 حكما قضائيا، وضبط 3 متهمين صادرة بحقهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، بالإضافة إلى تحرير 11 محضرا تموينيا، وضبط 4636 مخالفة مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأُخطرت النيابات المختصة للتحقيق.