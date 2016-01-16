صور| قوافل تعليمية مجانية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بأسيوط‎

قال عبد الفتاح أبو شامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم إطلاق قافلة تعليمية مجانية لطلاب الشهاداتين “الإعدادية، والثانوية” بإدارة البدارى التعليمية، مشيرا إلى أن القافلة ضمت نخبة من مستشارى ومعلمى المواد المختلفة بوزارة التربية والتعليم ورجال الدين التابعين لوزارة الأوقاف.

وأضاف أبو شامة، أن القافلة تعد استمرارا لدعم العملية التعليمية، وجذب الطلاب للمدارس، وكذلك للحد من الدروس الخصوصية، ونقل خبرات تعليمية مميزة لتلاميذ وطلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية في الإدارات التعليمية النائية.

وأوضح صلاح فتحى وكيل المديرية، أن القافلة استهدفت إدارة البدارى التعليمية، مشيرًا إلى أنها مهمة تعليمية قومية لطلاب الشهادات العامة “الاعدادية – الثانوية” لشرح ومراجعة ما تم دراسته في المنهج الدراسى، وذلك بمشاركة نخبة من كبار معلمي مصر ومقدمى البرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى.

وأضاف، أن فعاليات القافلة التعليمية تضمنت بالإضافة إلى المواد التعليمية المختلفة الجانب الدينى الذى تناولت من خلاله تحلى الطلاب بمكارم أخلاق الرسول عليه السلام ، والتمسك بالدين لمواجهة الإلحاد والفكر التكفيري والشائعات الهدامة.

ومن جانبه، قال محمد عبدالرحمن زناتى، مدير ادارة البدارى التعليمية، أنه للعام الثالث على التوالى يتم اختيار إدارة البدارى لإستضافة القافلة، مشيدًا بالدور الذى تقوم به الوزارة ومديرية التربية والتعليم بأسيوط فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأوضح مدير إدارة البدارى التعليمية، أن عدد الطلاب الذين استفادوا من القافلة بلغ 4 آلاف طالب بالشهادتين الاعدادية والثانوية، تم تقسيمهم على 5 مجموعات 2 من الشهادة الاعدادية و3من الثانوية بشعبتيها العلمى والأدبى وذلك بنادى البدارى الرياضى، ومدرسة ممتاز نصار الرسمية للغات ومركز شباب البدارى، مطالبا بتكرار مثل هذه القوافل التعليمية لتحقيق أكبر استفادة للطلاب.