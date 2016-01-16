وزير الإسكان : انتهاء مشاكل مياه الشرب في سوهاج قبل الصيف المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تجارب التشغيل لعدد من محطات مياه الشرب بمحافظة سوهاج للقضاء على معاناة الأهالي في نقص المياه، وشكاوى زيادة نسب الحديد والمنجنيز فى المناطق المعتمدة على مياه الآبار، وذلك قبل حلول الصيف المقبل، بجانب جاهزية ٣٢ مشروعا للمياه، ما بين محطات سطحية ونقالى ومدمجة، لدخول الخدمة فورا ، والتى من شأنها معالجة مشكلتى ضعف المياه ومعالجة نسبة الحديد والمنجنيز.

وقال الوزير: إن المحطات التى ستدخل الخدمة خلال الأيام المقبلة، محطة مياه طما بالسكساكا بطاقة 86 الف م3/يوم والتى تخدم مركز طما بالكامل، ومحطة وشبكة مياه شطورة ( طهطا الجديدة ) بطاقة 51 الف م3/يوم ، وتخدم قرى (شطورة – الشيخ زين الدين -الصوامعة غرب ونجوعها وجزء من مدينة طهطا وقرى غرب طهطا ) بمركز طهطا.

وأضاف مدبولى :” سيتم افتتاح 16 مشروعا، من أصل ٣٧ قرية، في إطار مشروع خدمة 240 قرية بمياه الشرب على مستوى الجمهورية، وذلك بقرى الإغانة – الزهراء – سلامون – ساحل طهطا – الطليحات – عرابة أبوعزيز – بلصفورة – جزيرة محروس – الشواولة – مزاتا والشيخ جبر – الأحايوه – الغريزات– الشهداء– الزارة – الكوامل قبلي – أولاد يحيى والحاجر– نجوع مازن شرق “، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح الـ 21 مشروعا المتبقية قبل الصيف المقبل، بقرى أم دومة – المدمر – زين الدين – بنجا – على بن أبي طالب – عنيبس – فاوجلي – ادفا وأولاد نصيرا – أولاد الشيخ – الحرجة قبلي (خزان) – الحرجة بالقرعان – راجح والباسيكية – شطورة – كوم بدر – نجع حردان – نزة الحاجر – القرامطة شرق – عرابة أبو الدهب – العرابة الشرقية – اولاد جبارة.

وأشار الدكتور على شريف عبدالفياض، مساعد الوزير للبحوث والتطوير، إلى أن هناك 11 مشروع مياه نقالي تتراوح طاقتها من ٢ الى ٤ آلاف متر مكعب /يوم، تم الانتهاء من 6 محطات منها جاهزة للافتتاح بقرى الخزندارية غرب – الصوامعة غرب – مركز المراغة – الشورانية ، فضلا عن 5 مشروعات أخرى سيتم افتتاحها قبل حلول الصيف المقبل، بقرى البوحة – المنشاة – الكتكاتة – المنشأة – قصرالثقافة – أخميم الجديدة، موضحا أن هناك 10 مشروعات أخرى، ضمن محطات المياه المدمجة تتراوح طاقتها من ٢ الى ٤ آلاف متر مكعب /يوم ، تم الانتهاء من 7 محطات منها، جاهزة للافتتاح بقرى الخذندارية شرق – المستعمرة -الروافع – جزيرة شندويل اولاد سالم – العيساوية شرق فضلا عن 3 مشروعات سيتم افتتاحها قبل الصيف المقبل بقرى الصفيحة – نزلة القاضي – عرب العطيات.

وأوضح أنه بالنسبة للمحطات التى ستدخل الخدمة خلال الصيف المقبل، فهي استكمال دار السلام بطاقة 60 ألف م3/يوم وتخدم مركز دار السلام بالكامل، مع استكمال توسعات سوهاج غرب (الشوش) بطاقة 86 ألف م3/يوم وتخدم مدينة سوهاج والقرى التابعة لها، فضلا عن استكمال خط الطرد لمحطة مياه المراغة (توسعات المراغة – جهينة).