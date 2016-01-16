بالصور.. إنجاز 65 بالمائة من تطوير تقاطع (وافي)

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات عن إنجاز 65% من مشروع تطوير تقاطع (وافي)، وتوقع انتهاء كافة الأعمال وافتتاح المشروع في نهاية شهر ابريل القادم.

وقال الطاير إن الشركة المنفذة للمشروع انجزت قرابة 70% من أعمال التقاطع العلوي وأعمال الإنارة والخدمات، فيما بلغت نسبة إنجاز أعمال الطرق أكثر من 35%، مشيراً إلى أن المشروع الذي تبلغ تكلفته 88 مليون رهم، يشمل تنفيذ جسر بسعة ثلاثة مسارات من شارع عود ميثاء (بالقرب من مستشفى لطيفة) باتجاه شارع الشيخ راشد ومنه إلى شارع الشيخ زايد وشارع السعادة (الجسر العلوي المؤدي لمركز دبي التجاري العالمي)، ويبلغ طول الجسر 700 متر، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 3300 مركبة في الساعة، كما يشمل المشروع أعمـال الإنارة واللوحات المرورية، وتصريف مياه الامطار، خطوط الخدمات.

وأضاف: يأتي تنفيذ مشروع (وافي) ضمن توجه الهيئة لتحسين وتطوير شبكة الطرق الرئيسة في إمارة دبي باعتباره من المحاور الاستراتيجية الهامة ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق في الإمارة، حيث يعد تقاطع (وافي) من التقاطعات المهمة في دبي نظراً للطرق الرئيسة التي يربطها، حيث يتقاطع مع شارع الشيخ راشد وشارع عود ميثاء، ويشهد هذا التقاطع ازدحاماً مرورياً نتيجة لكثافة عدد المركبات المستخدمة والمتداخلة ما بين منحنيات التقاطع.

وأكد مطر الطاير أن إنجاز المشروع يسهم في حل مشكلة التداخل في الحركة المرورية في التقاطع وسيحقق انسيابية في حركة المركبات في مختلف الاتجاهات، حيث ستكون الحركة المرورية انسيابية للمركبات القادمة من شارع عود ميثاء المتجهة شرقا باتجاه العين، وكذلك سيوفر انسيابية للحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ راشد باتجاه شارع عود ميثا غربا (منطقة أم هرير، منطقة عود ميثاء)، مؤكداً أن هذه الحلول تأتي كجزء من الحلول المتكاملة التي وضعتها الهيئة للتعامل مع الازدحامات المرورية في الإمارة.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي وضعت خطة متكاملة بشأن التحويلات المرورية، لضمان انسيابية حركة المرورية، حيث تم تحويل حركة السير في شارع الشيخ راشد، وروعي في التصميم الهندسي للتحويلة المرورية المؤقتة أن يكون مطابقاً لمواصفات الطرق الدائمة من حيث معايير التصميم الهندسي، وتوفير الإنارة الكافية طبقاً للسرعة التصميمية للطريق، بما يحقق السلامة المرورية لمستخدميه، كما تم الحفاظ على عدد المسارات السابقة نفسها في التحويلة المرورية لضمان انسيابية الحركة، وعدم التأثير سلباً في السعة المرورية المتاحة لتفادي أي ازدحامات.

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