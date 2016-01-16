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محمد بن راشد: قررنا عقد خلوة وزارية موسعة لمناقشة اقتصاد الامارات ما بعد النفط

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محمد بن راشد: قررنا عقد خلوة وزارية موسعة لمناقشة اقتصاد الامارات ما بعد النفط محمد بن راشد: قررنا عقد خلوة وزارية موسعة لمناقشة اقتصاد الامارات ما بعد النفط

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه الله " عن قرار بعقد خلوة وزارية موسعة الأسابيع القادمة بحضور الحكومات المحلية وخبراء الاقتصاد لمناقشة الامارات ما بعد النفط .

وقال سموه في حسابه الرسمي على " تويتر " سنحتفل بآخر برميل نصدره من النفط كما قال أخي محمد بن زايد وسنبدأ بوضع برنامج وطني شامل لتحقيق هذه الرؤية وصولا لاقتصاد مستدام للأجيال القادمة .

واضاف : " اليوم 70% من اقتصادنا الوطني غير معتمد على النفط وهدفنا تحقيق معادلة جديدة لاقتصادنا لا يكون فيها معتمدا على النفط او مرتهنا لتقلبات الاسواق .. سنضيف قطاعات اقتصادية جديدة .. وسنطور كفاءة وإنتاجية القطاعات الحالية .. وسنعد أجيالا تستطيع قيادة اقتصاد وطني مستدام ومتوازن بإذن الله " .

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