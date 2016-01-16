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انهيار منزل من ثلاثة طوابق دون خسائر بشرية بسوهاج

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انهيار منزل من ثلاثة طوابق دون خسائر بشرية بسوهاج انهيار منزل من ثلاثة طوابق دون خسائر بشرية بسوهاج

انهار منزل مكون من 3 طوابق،غير مأهول بالسكان، دون إصابات بشرية، بدائرة مركز المراغة .

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة المراغة بانهيار منزل بنجع العطوة، دائرة المركز.

وانتقل على الفور، كل من العميد محمود سرحان، مأمور مركز شرطة المراغة والنقيب نصر طه رئيس مباحث مركزالمراغة، والنقيب عبدالله أبو عقيل، والنقيب احمد المشنب، وقوات وحدة الإنقاذ البري، وبالفحص تبين أن المنزل ملك “مظهر السيد فرغل “38 عام، ويقيم بذات الناحية، “غير مأهول بالسكان “، والمكون من ثلاثة طوابق ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالجريد والعروق الخشبية وتبين انهيار المنزل بالكامل .

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات، وبسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه.
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 165 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة .

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