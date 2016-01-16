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صور| تجربة تشغيل أول بئر زراعي بالطاقة الشمسية بقرية بولاق بالخارجة

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صور| تجربة تشغيل أول بئر زراعي بالطاقة الشمسية بقرية بولاق بالخارجة صور| تجربة تشغيل أول بئر زراعي بالطاقة الشمسية بقرية بولاق بالخارجة

تجربة تشغيل أول بئر زراعي بالطاقة الشمسية بقرية بولاق بالخارجة

تفقد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم، تجربة تشغيل بئر زراعى بقرية بولاق جنوب الخارجة بالوادي الجديد، بنظام الطاقة الشمسية.

يقول أحمد سعيد، صاحب البئر والمزرعة بقرية بولاق، إن هذه التجربة نجحت بنسبة 100 %، وتم تشغيل البئر بعد استخدام 10 ألواح بتكلفة اجمالية 100 الف جنيه، وتم ري الأراضي الزراعية المحيطة بالبئر، موضحاً أنه نفذ هذا المشروع؛ لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه واستخدام نظم الري الحديث، فى الزراعة و ل​​تحقيق أعلى عائد من الفدان.

من جانبه، أكد محمد عبد الله ولي، رئيس قري بولاق بمركز الخارجة بالوادي الجديد، أن انتاج الكهرباء بنظام الطاقة الشمسية أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة بالوادى الجديد، باعتبارها أكبر محافظة تمتلك نسبة سطوع شمسى على مستوى الجمهورية، ويقلل من فرص التلوث البيئي، فضلاً عن توفير معاناة الحصول علي سولار، أو حتي دفع قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة باستهلاك البئر عند تشغيله من تيار الشبكة الموحدة .

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