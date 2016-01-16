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ضبط هاربين من السجن المشدد 10 سنوات فى أسوان

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ضبط هاربين من السجن المشدد 10 سنوات فى أسوان ضبط هاربين من السجن المشدد 10 سنوات فى أسوان
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من ضبط هاربين من عقوبات بالسجن المشدد عشر سنوات.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارا بتمكن رجال مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط المحكوم عليه "يحيى. م" و"محمد . ع" مقيمان بدائرة مركز كوم أمبو، والمطلوب ضبطهما للتنفيذ عليهما فى القضية رقم 2783 جنايات مركز كوم أمبو لسنة 2013 م بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات بجلسة 15ديسمبر الماضى، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام الصادرة، وجارى إحالتهم للنيابة المختصة لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام.
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