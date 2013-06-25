حسين كمال: مبارك طلب استبدال كلمة "تنحي" بـ"تخلي" عن الحكم في بيان سليمان

كتب : فاطمة النشابي منذ 4 دقائق

مبارك

كشف اللواء حسين كمال، مدير مكتب عمر سليمان، كواليس البيان الذي تلاه سليمان يوم 11 فبراير 2011، على خلفية ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن الرئيس السابق، حسني مبارك، طلب أن يتم تغيير كلمة "تنحي" بـ"تخلي" عن الحكم في البيان

وتابع كمال، في المؤتمر الصحفي، أنه لا يخشى إلا الله وأنه أتى المؤتمر منفردا دون حراسة.

وأضاف "وقت الثورة كان هناك اجتماع مع قيادات الإخوان المسلمين وكان الهدف منه حل الأزمة بسبب قدرتهم على الحشد، والإخوان استغلوا نقاء شباب الثورة لصالحهم، وكانت لهم مطالب "الحزب أو الجماعة" في اللقاء مع سليمان، وحينها قال سليمان لهم " إما الحزب أو الجماعة".

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