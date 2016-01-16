أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور| الأهالي يلقون الرمال على شريط السكة الحديد لعمل معبر عير قانوني بين محطتي محجر أبو حماد والتل الكبير

Google+ Print
صور| الأهالي يلقون الرمال على شريط السكة الحديد لعمل معبر عير قانوني بين محطتي محجر أبو حماد والتل الكبير صور| الأهالي يلقون الرمال على شريط السكة الحديد لعمل معبر عير قانوني بين محطتي محجر أبو حماد والتل الكبير

 

الأهالي يلقون الرمال على شريط السكة الحديد

قال المهندس أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، إن هناك عدد من الأهالى المو جودين بين محطتى محجر أبو حماد والتل الكبير خط الزقازيق – الإسماعيلية قاموا بإلقاء عدد 2 نقلة رمال على السكة بحجة إنشاء معبر غير قانونى دون الحصول على أي موافقات من الهيئة.

وأضاف “حامد” أن خفير منفذ الصالحية قام بابلاغ المسؤلين بناءاً على بلاغ أحد الأهالى، مضيفًا أن مثل هذه السلوكيات مرفوضه كما أنها تعد خطر على مسير حركة القطارات وارواح سكان المنطقة، واكدت أنه فى تمام الساعة 14.30 يوم الجمعه تم عمل اللازم ورفع الرمال بجهود العاملين بهندسة السكة ونتج عن ذلك تاخير قطارين بمتوسط 35 دقيقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا