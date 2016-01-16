صور| الأهالي يلقون الرمال على شريط السكة الحديد لعمل معبر عير قانوني بين محطتي محجر أبو حماد والتل الكبير

قال المهندس أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، إن هناك عدد من الأهالى المو جودين بين محطتى محجر أبو حماد والتل الكبير خط الزقازيق – الإسماعيلية قاموا بإلقاء عدد 2 نقلة رمال على السكة بحجة إنشاء معبر غير قانونى دون الحصول على أي موافقات من الهيئة.

وأضاف “حامد” أن خفير منفذ الصالحية قام بابلاغ المسؤلين بناءاً على بلاغ أحد الأهالى، مضيفًا أن مثل هذه السلوكيات مرفوضه كما أنها تعد خطر على مسير حركة القطارات وارواح سكان المنطقة، واكدت أنه فى تمام الساعة 14.30 يوم الجمعه تم عمل اللازم ورفع الرمال بجهود العاملين بهندسة السكة ونتج عن ذلك تاخير قطارين بمتوسط 35 دقيقة.