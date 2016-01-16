الرئيس اليمنى يعين العميد يوسف الشراجى قائدا لمحور تعز

أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قرارا بتعيين العميد يوسف على الشراجى قائدا لمحور تعز باليمن. وقد لاقى هذا القرار ارتياحا فى أوساط الجيش والمقاومة فى تعز والذى اعتبروه بمثابة توحيد لجبهات المقاومة وخطوة مهمة فى طريق الحسم العسكرى لتحرير تعز.

والعميد الشراجى من أبناء منطقة جبل حبشى بتعز وكان قد تولى منصب قائد اللواء 35 مدرع التابع للمنطقة العسكرية الرابعة حتى أكتوبر 2014 وانضم للشرعية فى أعقاب دخول مليشيات الحوثيين وصالح لتعز وحاربهم فى لحج حتى تحررت وعين بعد ذلك قائدا للجبهة الغربية فى محافظة تعز ونائبا لرئيس المجلس العسكرى وقائدا للعمليات وكان من بين تشكيل مجلس المقاومة الأعلى الذى أعلن عنه منذ أيام قليلة برئاسة الشيخ حمود المخلافى واستقبلهم الرئيس هادى فى عدن منذ 3 أيام.

وعلى صعيد العمليات العسكرية فى تعز، ذكر المركز الإعلامى للمقاومة أن 12 من عناصر المليشيات قتلوا وأصيب العشرات فى المعارك التى دارت فى جبهات القتال وقصف طائرات التحالف العربى لمواقعهم.

>وأوضح أن 5 من عناصر الجيش والمقاومة قتلوا أمس وأصيب 12، فيما قتل مدنى وأصيب 19 من بينهم 4 حالات خطيرة بسبب قصف المليشيات العشوائى للأحياء السكنية والذى استمر لفترة طويلة، وأشار إلى أن الطائرات دمرت مخزنين للأسلحة والذخيرة ودبابة وتجمعا للقناصة فى منطقة نجد قسيم.

>وكان هادى قد أصدر قرارا بتعيين اللواء أحمد سعيد بن بريك محافظا لمحافظة حضرموت أكبر محافظات اليمن خلفا للدكتور عادل باحميد.

يذكر أن باحميد وهو من مدينة سيئون بمحافظة حضرموت قد تقدم باستقالته إلى الرئيس هادى فى الرابع من الشهر الحالى ولم يكشف عن مضمونها إلا مساء أمس وقد اتهم الحكومة اليمنية بإهمال المحافظة وعدم الاستجابة للطلبات التى تقدم بها.. مؤكدا أنه لم يعد مشرفا البقاء فى حكومة تتعامل مع حضرموت بهذه الطريقة.

وقد أجرى خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء وهو من حضرموت أيضا اتصالا بالمحافظ باحميد وقيادات المحافظة يوم الأربعاء الماضى ويبدو أنه كان يحاول ثناءه عن الاستقالة ووعد بتقديم الدعم للمحافظة خاصة فى القطاع الصحى حيثت تعانى المحافظة من انتشار مرض حمى الضنك التى أودت بحياة 14 وإصابة مئات من المواطنين.

والظاهر أن باحميد أصر على الاستقالة فجاء قرار الرئيس سريعا بتعيين اللواء أحمد سعيد بن بريك محافظا جديدا.

واللواء سعيد بن بريك 63 عاما من مواليد مدينة المكلا بمحافظة حضر موت وتخرج فى الكلية الحربية فى اليمن الجنوبى عام 1969 وسافر للدراسة فى الاتحاد السوفيتى السابق وتخصص فى مجال الطيران والدفاع الجوى وتولى مناصب عسكرية هامة وبعد حرب الوحدة خرج مع عدد من القيادات العسكربة من اليمن وعاد فى عام 1996 واشتغل فى أعمال خاصة وفى عام 2001 أعيد تعيينه فى الجيش وفى عام 2013 عينه الرئيس هادى ملحقا عسكريا فى سفارة اليمن بمصر حتى الآن.

ونقلت وسائل الإعلام فى عدن تصريحات للمحافظ الجديد بعد تعيينه قال فيها أن أولويات مهامه هى عودة محافظة حضرموت إلى حاضنة الدولة بعد سيطرة القاعدة على المكلا العاصمة فى أبريل من العام الماضى.

من ناحية أخرى ضبطت قوات الأمن والمقاومة الشعبية فى مدينة عدن خلية اغتيالات تقودها شخصيات من شمال اليمن أثناء هجومها على منزل بمديرية البريقة بعدن.

ونقلت / شبكة صدى عدن / الإخبارية اليوم عن مصدر بالمقاومة قوله أنه تم العثور فى المنزل على كميات هائلة من المتفجرات والهواتف التى تستخدم فى التفجيرات والشرائح الإلكترونية والأقنعة وسيارة مفخخة معدة للاستخدام ومبالغ كبيرة من الدولارات وقائمة بأسماء الشخصيات الجنوبية التى تم اغتيالها وقائمة بأسماء قيادات أخرى يتم الإعداد لاغتيالها.

وأوضح أنه تم ضبط أحد الأشخاص من منطقة دمت فى حين تتم ملاحقة آخرين من منطقة خولان الشماليتين فروا من المنزل عقب اشتباكات دارت بين الطرفين.

ومن ناحية أخرى، اغتال مسلحون مجهولون ضابطا برتبة عقيد فى مديرية الشيخ عثمان بعدن الليلة الماضية. وأكد شهود عيان أن المسلحين أطلقوا الرصاص على العقيد محسن هارون فمات على الفور ولاذوا بالفرار.

يأتى هذا الحادث فى إطار عمليات الاغتيالات التى تشهدها المدينة فى الفترة الأخيرة والتى زادت فى الأسبوع الماضى وأسفرت عن مقتل 5 من عناصر الأمن والجيش.

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