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بالصور.. ظهور أطنان من الأسماك النافقة فى نهر النيل بكفر الشيخ

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بالصور.. ظهور أطنان من الأسماك النافقة فى نهر النيل بكفر الشيخ بالصور.. ظهور أطنان من الأسماك النافقة فى نهر النيل بكفر الشيخ
كارثة بيئية تعيشها مدينة فوة وضواحيها، بسبب التلوث المستمر لمياه النيل، وبالرغم من إعلان المسئولين بمحافظة كفر الشيخ إزالة عدد كبير من الأقفاص السمكية، إلا أن الواقع يعكس مدى الإهمال والكارثة البيئية التى تزيد يوماً بعد يوم، فى ظل ظهور كميات كبيرة من الأسماك النافقة بنهر النيل.

قال أحمد هانى غازى، المنسق العام للمجلس المصرى للقيادات الشبابية بمحافظة كفر الشيخ، إننى حذرت مراراً وتكراراً من هذه الكارثة، والتى ادعى رئيس مجلس المدينة عدم وجود تلوث فى المجرى المائى قبل أكثر من شهر مضى، وما يحدث اليوم من ظهور أطنان من الأسماك النافقة ينفى كل الادعاءات التى أعلنها المسئولون بمحافظة كفر الشيخ بانتهاء الكارثة.

وأضاف "غازى"، فى تصريحات صحفية، أن الأسماك النافقة بنهر النيل منذ أكثر من شهر والأهالى فى فوة يعيشون حالة من القلق، فى ظل كارثة لا تجد حلا، وبالرغم من علم المسئولين إلا أن حياة المواطن هينة عندهم، حيث تحول النيل إلى كارثة تهدد حياة المواطنين، خصوصا مع الارتفاع غير المسبوق بنسبة الأمونيا بالمياه بطريقة تهدد حياة المواطنين.

وناشد "غازى" التدخل لحل تلك الأزمة وفتح القناطر الخيرية فرع رشيد لإدخال مياه جديدة صالحة وفتح قناطر أدفينا لتصريف المياه الملوثة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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