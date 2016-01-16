هولاند : اعتداء بوركينا فاسو «مقيت وجبان»

ندد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في بيان للإليزيه السبت، بالاعتداء “المقيت والجبان” الذي ضرب واغادوغو حيث شنت مجموعة إرهابية الجمعة، هجوماً دامياً على مطعم وفندق ما أدى إلى سقوط عشرين قتيلاً على الأقل.

وأضاف بيان قصر الإليزيه أن “القوات الفرنسية تقدم دعمها لقوات بوركينا”، مؤكداً أن رئيس الجمهورية “يعبر عن دعمه التام” لرئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوريه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن سفير فرنسا جيل تيبو على تويتر، أن قوات الأمن بدأت هجوماً قبيل الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي وغرينتش على المسلحين الذين تحصنوا في فندق سبلنديد الفخم بوسط عاصمة بوركينا.

وأوضح وزير الاتصالات ريميس داندجينو أن “هجوم قوات بوركينا ما زال جارياً بدعم من القوات الخاصة الفرنسية”.

وتتمركز قوات خاصة فرنسية في ضاحية واغادوغو في إطار محاربة الإرهابيين في منطقة الساحل. كما تنشر واشنطن 75 عسكرياً في البلاد وقالت إنها ستقدم دعماً للقوات الفرنسية في العملية.

وتبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هذا الهجوم الإرهابي بعد أقل من شهرين من هجوم مماثل في مالي.