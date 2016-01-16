هاشتاج "المنيب" ضمن الأكثر تداولاً بعد حادث "الدائرى" المأساوى

جاء هاشتاج "المنيب" ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم السبت، فى متابعة للحادث المأساوى الذى وقع لمقطورة سقطت من أعلى الطريق الدائرى فوق موقف سيارات الصعيد.

وتناقل رواد الموقع الأنباء الجديدة أولاً بأول عبر الهاشتاج، الذى امتلأ بأخبار المواقع الإخبارية الإلكترونية عن الحادث ومتابعة لصور الحادث وضحاياه أول بأول.

وعلق أحد المغردين على الحادث قائلاً "ياساتر يارب، اللهم اكفنا شر الطريق وشر الموت الغفله، اللهم ارحم ضحايا الحادث وصبر اهلهم يارب"، وأضاف آخر "اللهم لطفك ورحمتك، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وتابع ثالث "ربنا يرحم ضحايا حادث #المنيب.. ويصبر أهاليهم.. وينتقم من المتسبب فى الحادث".

-كارثة فى المنيب.. مصرع 7 وإصابة 13 شخصاً بعد سقوط مقطورة على موقف سيارات الصعيد من أعلى الطريق الدائرى.. محافظ الجيزة وقيادات الداخلية تصل موقع الحادث.. والنيابة تبدأ المعاينة التصويرية ومناظرة الجثث

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