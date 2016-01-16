وزير التعليم العالى: الحديث عن المصالحة مع الإخوان تمثيليات سياسية

قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن ما يحدث الآن عن المصالحة مع الإخوان تمثيليات سياسية، لأنه ليس هناك خلاف شخصى، وإنما هو خلاف وطنى، لأن الموضوع لا يتعلق بالاستيلاء على 10 جنيهات مثلا من شخص ما ومسامحة المستولى بعد استرجاع المبلغ.

وأضاف وزير التعليم العالى، فى تصريحات خاصة، لــ"اليوم السابع"، أن من يريد الحفاظ على هذا الوطن ويعمل بجد ليس من وراء ستار، والأمر لن يتحمل التمثيل و"قول شىء وأنا أضمر غيره"، ومن يريد أن يكون قلبه صافيا ويبنى هذا الوطن، هذا شىء وما أراه من دعوات للمصالحة شىء آخر.

وأكد الدكتور أشرف الشيحى، أننا نريد أناسا يشاركوننا حب هذا الوطن، وصنع مستقبل جاد له والحفاظ عليه، لو اتفقنا على ذلك، أنا أتعامل مع أى شخص فى الدنيا طالما لا يضر الوطن، و"يكون هدفنا مصر منلعبش أدوار على بعض".

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