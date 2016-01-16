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الجارديان:إيران تحصل على 30 مليار من أصل 100مليار مجمدة حال رفع العقوبات

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الجارديان:إيران تحصل على 30 مليار من أصل 100مليار مجمدة حال رفع العقوبات الجارديان:إيران تحصل على 30 مليار من أصل 100مليار مجمدة حال رفع العقوبات
قالت صحيفة "الجارديان" أن هناك حالة تفاؤل يعيشها الشارع الإيرانى قبل ساعات من صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى إذا أقر التزام طهران ستُرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ورأت الصحيفة أن رفع العقوبات سيكون له أكبر الأثر على القطاع البنكى الذى كان منعزلا عن العالم الخارجى، وسيتم الإفراج عن 30 مليار من إجمالى 100 مليار دولار أصول مجمدة.

وكتب مراسل الصحيفة فى إيران سعيد كمالى ديجان أن إيران تضررت بشكل كبير على مدار عقد من الزمان بسبب العقوبات المفروضة عليها ولكن الصورة توشك على أن تتغير خلال عطلة نهاية الأسبوع إذ يلتقى وزير الخارجية جواد ظريف مع نظرائه من أمريكا وأوروبا لإعلان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التزام طهران بالاتفاق النووى الذى أبرم فى يوليو الماضى.

وتقول الصحيفة أن أجواء التفاؤل تعم إيران على الرغم من حذر البعض من أن الظروف الاقتصادية لن تتغير بين ليلة وضحاها.

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