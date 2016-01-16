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بالصور.. ظهور كميات كبيرة من الأسماك النافقة بنهر النيل فى البحيرة

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بالصور.. ظهور كميات كبيرة من الأسماك النافقة بنهر النيل فى البحيرة بالصور.. ظهور كميات كبيرة من الأسماك النافقة بنهر النيل فى البحيرة
سيطرت حالة من الذعر على أهالى مركز المحمودية بالبحيرة، بعد ظهور أعداد كبيرة من الأسماك النافقة على سطح مياه نهر النيل لأسباب غير معلومة.

وشكلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لجنة من "الإدارة الصحية – الإدارة البيطرية – جهاز شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز المحمودية – وقسم المسطحات المائية بمديرية أمن البحيرة"، لمنع تسرب الأسماك إلى الأسواق.

من جانبه وجه الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بمتابعة نتائج تحليل عينات مياه الشرب، مؤكدا تشكيل لجنة موسعة من شركة مياه الشرب بالبحيرة وقطاع الصحة والوحدة المحلية لمتابعة نتائج تحليل عينات مياه الشرب التى تم أخذها بواقع عينة كل ساعتين لتحليل هذه العينات لضمان سلامة مياه الشرب تماما.

وأشار المحافظ، فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم الصحة والتموين ومباحث والطب البيطرى والوحدة المحلية والثروة السمكية لإجراء مسح شامل للأسواق بكل المدن المطلة على فرع النيل لجمع أى أسماك نافقة وإعدامها.

وأكد المحافظ أنه تم تكليف مديرية الصحة وشركة المياه بأخذ عينات من مياه النيل فى كامل مجرى نهر النيل داخل نطاق المحافظة بمراكز المحمودية والرحمانية ورشيد وشبراخيت وإيتاى البارود، للوقوف على أسباب الظاهرة، مع فرض حالة الطوارئ لمراقبة الأسواق وإعدام الأسماك المسربة.

من جهتها أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن رفع حالة الطوارئ لمواجهة تلك الأزمة، وتم الدفع بعدد من مراقبى الصحة والتغذية بالتنسيق مع مباحث التموين لمراقبة الأسواق وإعدام الكميات المسربة من الأسماك النافقة وإخطار شركة مياه الشرب لتحليل المياه بصفة دورية عند مآخذ محطات مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>صحافة المواطن.. قارئ يشارك بصور جديدة ترصد لأسماك نافقة بنهر النيل فى البحيرة
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مصر 365

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