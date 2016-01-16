«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. يصل لحد الصقيع على وسط سيناء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، يصاحبها ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما البحر الأحمر فحالة البحر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.