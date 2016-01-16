لو عينيك وارمة.. تعرف على أسباب الانتفاخ حول العين

الانتفاخ حول العين مشكلة تؤرق البعض خاصة السيدات، نظرا لارتباطها بجمال الشكل الخارجى للوجه، ولها عدة أسباب وعوامل. أسباب انتفاخ حول العين

>ويوضح الدكتور أمين عامر، استشارى أمراض الجلدية والليزر، أن انتفاخ المنطقة المحيطة بالعين مشكلة صحية لها أسباب وعوامل مختلفة أهمها: أسباب مرضية

>بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض كارتفاع ضغط الدم ومشاكل بالجهاز الهضمى والكبد واضطراب الكليتين يتعرض محيط أعينهم لانتفاخ. حساسية منطقة حول العين

>المنطقة المحيطة بالعين شديدة الحساسية، لذلك يعد تعرضها لحرارة مرتفعة أو برودة شديدة سببا فى إصابتها بالانتفاخ. مستحضرات تجميل

>تستخدم كثير من النساء مستحضرات تجميل قبل أن توزعها على مختلف مناطق الوجه بالتدليك، وهذا يتسبب فى تورم أو انتفاخ محيط العين، وتزيد المشكلة إذا كانت المستحضرات المستخدم مجهولة المصدر.. وينصح د. أمين بتجنب وضع أى مستحضرات تجميل حول منطقة العين منعا للانتفاخ.

شبكةعيونالإخبارية

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