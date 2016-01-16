خليك فى البلطى والبورى.. الأسماك الفيليه المجمدة المستوردة تضعف المناعة

فى السنوات الأخيرة غزت الأسماك المجمدة المستوردة الأسواق المصرية، حيث شكلها الخارجى جميل، ولا تحتاج لعناء التنظيف والطبخ التى تحتاجه بعض نوعيات السمك المحلى، ولكن السؤال: هل السمك المستورد صحى؟!

الدكتور مروان سالم، الباحث فى الدواء والغذاء، أكد أن هناك نوعيات مستوردة من الأسماك المجمدة غير صحية على الإطلاق، خاصة "الباسا"، المنتشر حاليا بالأسواق وهو سمك فيليه مجمد أبيض ناصع زهيد الثمن لا يتعدى ثمن الكيلو منه الـ15 جنيها.

والمشكلة - وفقا للدكتور مروان سالم - تكمن فى طريقة تربية هذه الأسماك فى بلدانها حيث تتغذى على المياه الراكدة للمصارف المحملة بالفضلات والمواد الكيميائية ومخلفات المصانع الكيميائية الخطيرة وغير القابلة للأكل، وبالتالى يكون هذا السمك محملا بالعناصر الثقيلة المعدنية، والمواد الكيميائية غير الصحية، والمضادات الحيوية التى تشتهر بها المياه الراكدة.

وتابع الباحث فى الغذاء والدواء معددا أضرار هذا السمك الفيليه المجمد غير المعلوم المصدر: على المدى القريب يتسبب تناول هذه الأسماك فى الإصابة بالتلبك المعوى، والرغبة فى التقيؤ، والغثيان، والإسهال، وأعراض النزلات المعوية العادية.

وفى السياق، حذر الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى من تناول هذه النوعيات المستوردة مجهولة المصدر ورخيصة الثمن، لأنها على المدى البعيد تتسبب فى ضعف مناعة الجسم، والعناصر المؤذية والثقيلة التى تملأ لحومها تتسبب فى مشكلات قولونية وبالطبع تضر بالأمعاء، وتؤثر على العملية الهضمية ككل، وقد تسبب اضطراب فى الهضم، كما أنها منعدمة العناصر ولا تفيد الجسم كالأسماك الطازجة الصحية.

ونصح أستاذ الجهاز الهضمى باللجوء للأسماك الغنية بالأوميجا والفسفور المحلية المفيدة، ولكن علينا اختيار نوعيات جيدة أيضا، كسمك البورى والسلمون، والبلطى والباربونى.