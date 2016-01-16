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إصابة 3 مجندين بعد انقلاب سيارتهم بالقرب من مطار أسيوط الدولى

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إصابة 3 مجندين بعد انقلاب سيارتهم بالقرب من مطار أسيوط الدولى إصابة 3 مجندين بعد انقلاب سيارتهم بالقرب من مطار أسيوط الدولى
أصيب، منذ قليل، 3 مجندين آثر انقلاب سيارة شرطة كانوا يستقلونها بالقرب من مطار أسيوط الدولى.

وتلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط إخطاراً من العميد صلاح مشعال مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بانقلاب سيارة شرطة فى طريق مطار أسيوط الدولى، ما أسفر عن إصابة 3 جنود ممن كانوا يستقلون السيارة.

وقال مصدر أمنى، أن الجنود الثلاثة تم نقل اثنان منهما إلى مستشفى الشرطة بمدينة أسيوط، بينما تم نقل الثالث إلى مستشفى أسيوط الجامعى، نظراً لخطورة حالته، وأن باقى الجنود الذين كانوا بالسيارة لم يصابوا بأى مكروه.

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