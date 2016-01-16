حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالعمرانية

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وامرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزته وعرضها على المعمل الجنائى لفحصها ومعاينتها.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد القت القبض على عاطل وبحوزته عقاقير مخدرة بعد توقيف سيارته، وأثناء الاشتباه فيه حاول الانتحار ليتمكن صديقه من أخفاء المخدرات التى كانت داخل السيارة.

أثناء مرور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية والقوة المرافقة أشبه فى توقف سيارة على يمين الطريق وبداخلها شخصان، وأثناء الفحص لبيان سبب توقفهما بالمكان، حاول الأول الهروب والوقوف بنهر الطريق أمام السيارات محاولاً الانتحار، فمنعه أفراد القوة وسيطروا عليه وضبطوه، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 3500 قرص لعقار الترامادول المخدر، و170 ألف جنية.

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسيارة لسهولة الانتقال، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.