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نظر طعن لجنة شئون الأحزاب اليوم لرفض تأسيس حزب سواعد تبنى مصر

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نظر طعن لجنة شئون الأحزاب اليوم لرفض تأسيس حزب سواعد تبنى مصر نظر طعن لجنة شئون الأحزاب اليوم لرفض تأسيس حزب سواعد تبنى مصر
تنظر الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، طعن لجنة شؤون الأحزاب، على تأسيس حزب سواعد تبنى للفصل فى مدى صحته، وفقا للإجراءات التى حددها قانون الأحزاب السياسية .

وأوضحت اللجنة فى الطعن المقدم للمحكمة، وحمل رقم 4871 لسنة 62 ق، أن سبب رفضها للحزب هو ميوله للفئوية، فقد حدد هدفه الرئيسى وهو اهتمامه بفئة العمال.

ولفتت اللجنة إلى أن لائحة الحزب، خلت من اتباع الطريق المنصوص عليها بالقانون، ولم تحدد سلطة توقيع الجزاءات، مشيرة إلى أن طلب تأسيس الحزب مقدم من خالد محمد وعمرو نجدى ورضا مبارك.

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