أليكسا تشونغ بعدسة بيتر ليندبيرغ لحملة لونشان الإعلانية لربيع 2016

لأول مرة، تجمع لونشان أليكسا تشونغ مع بيتر ليندبيرغ، النجمة في عالم الموضة والأزياء والمصوّر المميز والمبدع: لقاء غني بالمشاعر والأنوثة. ومع اعتماد باريس كخلفية ذات جمال سرمدي، تشكل الحملة الإعلانية الخامسة التي تضم أليكسا دعوة لاستكشاف المجموعة الجديدة من حقائب لونشان بأناقتها الأزلية.

اختارت لونشان بيتر ليندبيرغ لقدرته الأسطورية في الكشف عن شخصية عارضة الأزياء. اشتهر وصف أعماله من قبل سوزي مينكيس كبحث في "النفس الصريحة لكل شخص، مهما كان الجالس أمام عدسته معروفاً أو مشهوراً". أما صوره للونشان فلا تلتقط فقط الحيوية والأناقة الطبيعيتين لأليكسا تشونغ، بل تكشف أيضاً عن بعد جديد للأحاسيس والشاعرية. تَبرز أليكسا في صورة إطلاق الحملة الإعلانية كباريسية مثالية. تم التقاطتها تحت أروقة "القصر الملكي" (Palais Royal)، وتظهر فيها مرتدية قطعاً مميزة من الملابس الجاهزة – معطف واقٍ من المطر مع حزام (trench) من جلد الخروج بلون بيج فاتح وحقيبة لونشان للموسم، Pénélope.

وفقاً لمديرة الابداع الفني في لونشان، سوفي دولافونتين، كان اختيار باريس كإعداد للحملة الإعلانية إعادة تأكيد هامة على تراث وجذور لونشان. في الواقع، إن امرأة لونشان سيدة عالية النشاط تتمتع بالحيوية، يُمكن رؤيتها تتجول يومياً في شوارع العاصمة – مثل أليكسا تشونغ في الفيلم القصير لهذا الموسم، الذي سيتم إطلاقه على مواقع التواصل الاجتماعي وwww.longchamp.com في 11 يناير 2016.